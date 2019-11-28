وقعت إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة وهيئة الإسعاف المصرية، بروتوكولا لتعزيز خبرة وممارسة الضباط وضباط الصف العاملين بالمجال الطبي، طبقا لمعايير التعليم الخاصة بهيئة الإسعاف المصرية، في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير المنظومة العلاجية بها.

بدأت مراسم توقيع البروتوكول بكلمة مدير إدارة الخدمات الطبية، التي رحب خلالها بالحضور، مؤكدا حرص القوات المسلحة على الارتقاء بالمنظومة الطبية وتعظيم الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة في المجالات العلمية والبحثية المختلفة، مشيرا إلى أنّ القوات المسلحة لا تتوانى في تقديم كل الدعم لخدمة القطاع الطبي في المجالين العسكري والمدني، بما ينعكس آثاره على الارتقاء بالمنظومة الطبية ومستوى العلاج المقدم للمواطنين.

وأعرب رئيس هيئة الإسعاف المصرية عن فخره وامتنانه بالتعاون مع القوات المسلحة في تطوير المنظومة الطبية، مؤكدا أنّ هيئة الإسعاف هي الجهة الحكومية المسؤولة عن تدريب المسعفين لتقديم الخدمات الإسعافية للحالات الطارئة وإخلائها للمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة، طبقا للمعايير الدولية التي يتم اتباعها داخل الهيئة.