التقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بطاركة الشرق الكاثوليك، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، كما أطلق مبادرة "كن صادقا"،

وقال البابا تواضروس، "إن ما نرغبه اليوم، وما نشعر، إننا في احتياج له هو مقاومة الكذب، ولذا فلنطلب من الرب أن تعُم هذه الحملة على كل أبنائنا في مصر، وكل بلادنا العربية، كن صادقاً في عملك، كن صادقاً في بيتك، كن صادقاً في علاقاتك، كن صادقاً فى إيمانك وديانتك".

كما اقترح المكتب الإعلامي الكاثوليكي أن يتلاقى رؤساء المكاتب الإعلامية بالكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية، لوضع وتخطيط بيانات موحدة للرد على كل ما هو كاذب أو مغير للحقيقة، لافتا إلى أن ذلك الاقتراح وجد ترحاب من الجميع.