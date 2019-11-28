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جامعة طنطا تفوز على أسوان في كرة السلة

جامعة طنطا تفوز على أسوان في كرة السلة

مصرع مسن دهسا تحت عجلات قطار في دسوق

مصرع مسن دهسا تحت عجلات قطار في دسوق

إغلاق محطات الوقود في لبنان.. و"المحروقات" يؤكد استمرار الإضراب العام

إغلاق محطات الوقود في لبنان.. و"المحروقات" يؤكد استمرار الإضراب العام

وزير المالية يقر تعديلا على قانون القيمة المضافة

وزير المالية يقر تعديلا على قانون القيمة المضافة

ألمانيا ترفض اقتراح روسي بحظر الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى في أوروبا

ألمانيا ترفض اقتراح روسي بحظر الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى في أوروبا

مصرع 3 تلاميذ وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم بالإسكندرية

مصرع 3 تلاميذ وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم بالإسكندرية

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"رحمة للعالمين".. تعرف على قصة إسلام قبائل الجن على يد النبي

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