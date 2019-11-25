قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه لا يمكن نجاح حل القضية الفلسطينية في ظل الانقسام الفلسطيني "فتح وحماس"، وكذلك غياب وحدة الأراضي ووحدة الصف الفلسطيني، حيث ذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وكذلك حركة فتح حاولوا مرارًا وتكرارًا للمصالحة الفلسطينية الفلسطينية، ولكن المسؤول الأول عن الانقسام هي حركة حماس.

وأضاف "مكرم"، خلال حواره في برنامج "بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TeN"، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحاول أن يزايد على الوضع الفلسطيني، ويظهر وكأنه حامي حمى الفلسطينيين.

وتابع: "نوايا أردوغان وانحيازه للإخوان التي اعترف الجميع بأنها إرهابية والتي ثبت أنها أكثر القوى السياسية في العالم العربي، نفعية من القضية الفلسطينية، ولم تقدم شيئا وكانت عامل ضغط وتمزق وكسرة للقضية الفلسطينية".

وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن أردوغان يسعى لوجود موطئ قدم له في ليبيا، ويحاول أن يكون شوكة في ظهر مصر لكونه يسعى لاستعادة تركيا لمكانتها، ولا يمكن حدوث ذلك إلا على حساب مكانة مصر، موضحًا أن عقدة قطر أنها لا دور ولا تأثير لها وتسعى بأموالها لإحداث تأثير يذكر لها، مشددًا على أن نظام الحكم في قطر له توجهاته القديمة مع الإخوان، متسائلًا: "من هي قطر؟"، فالنظام القطري يسيء التصرف في ثروات قطر، وينفقها على التخريب والتدمير.