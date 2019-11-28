ذكرت مصادر مقربة من الرئاسة اللبنانية أنه تم تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة التي كانت مقررة اليوم، لمدة 48 ساعة، حيث إن رئاسة الجمهورية اللبنانية لم تدع بعد إلى الاستشارات النيابية، وذلك وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

ويرجع التأجيل إلى الحاجة إلى التوافق على اسم الشخصية التي سيتم تكليفها برئاسة الحكومة خلفا لرئيس الحكومة المستقيل، سعد الحريري، وسربت مصادر من القصر الرئاسي معلومات عن إمكانية تأجيل موعد الاستشارات لنحو 48 ساعة أخرى، لإفساح المجال أمام مزيد من المشاورات.

وقد دخلت عدد من القطاعات الرسمية في إضراب عام لمدة ثلاثة أيام في لبنان بهدف الضغط للتسريع بتشكيل حكومة جديدة، من بينهم نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان، بالإضافة إلى نقابة الصرافين احتجاجا على تدهور سعر صرف العملة اللبنانية.