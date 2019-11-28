لقى 3 تلاميذ مصرعهم، وأصيب 10 آخرين، مساء اليوم الخميس، إثر حادث تصادم مروع بين أتوبيس مدرسة خاصة وسيارة ملاكي بطريق الإسكندرية الصحراوي.

تلقى قسم شرطة ثان العامرية بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم أمام قرية أحمد عرابي بطريق الإسكندرية الصحراوي، وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات إدارة المرور رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وقال المهندس مدحت عبد الفضيل، رئيس حي العامرية ثان، إن أتوبيس تابع لمدرسة خاصة، مقرها الكيلو21، اصطدم بسيارة ملاكي أثناء الدوران للاتجاه الآخر بالطريق المشار إليه. وأكد أن الحادث أسفر عن مصرع 3 تلاميذ وإصابة 8 أخرين، فضلا عن إصابة شخصين من مستقلي السيارة الملاكي، يحملون جنسية دولة عربية.

وأوضح أنه تم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى العامرية العام والجثث إلى مشرحة بذات المستشفى.تحرر محضر بقسم شرطة ثان العامرية بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.