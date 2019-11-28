أعلنت هيئة الإحصاءات الكندية، اليوم، ارتفاع جرائم القتل بشكل غير مسبوق في تورونتو، العام الماضي، بالرغم من انخفاض نسبة جرائم القتل في كندا بشكل عام، بنسبة 4% في عام 2018.

وأشارت الهيئة الفدرالية، إلى الإبلاغ عن ما مجموعه 651 جريمة قتل في كندا العام الماضي، أي 15 أقل من العام السابق، ورغم الانخفاض في نسبة جرائم القتل ظل عددها في كندا أعلى من النسبة الوطنية في السنوات العشر الأخيرة، والذي بلغ 1.68 جريمة قتل لكل 100 ألف نسمة، وباستثناء مقاطعة أونتاريو، انخفض عدد جرائم القتل في كل أرجاء كندا تقريبا في عام 2018.

وعلى الرغم من هذا الانخفاض العام، في عدد جرائم القتل في جميع أنحاء البلاد، فقد وصل عددها إلى مستويات قياسية في أونتاريو، لا سيما في منطقة تورونتو، التي سجلت 142 جريمة قتل وحدها في عام 2018، 49 أكثر مما كانت عليه في عام 2017، ويمثل هذا زيادة بنسبة 53% في عدد الضحايا، وزيادة بنسبة 50% في نسبة القتل في منطقة تورونتو، مقارنة بعام 2017.