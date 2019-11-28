ناقشت لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، اليوم، قرار فرض رسوم الشواطئ. وقال النائب عمرو صدقى، رئيس اللجنة، إنها ستطلب حضور وزير التنمية المحلية، محمود شعراوى، خلال الأيام المقبلة، لتوضيح الأسانيد القانونية التى استند إليها فى القرار.

وأضاف «صدقى» أن الوزير أكد له فى لقاء جمعهما أن قرار فرض رسوم على شواطئ القرى السياحية قانونى ولا يشوبه أى عوار، ما دعا رئيس لجنة السياحة إلى الدعوة لعقد اجتماع بحضور الوزير بمقر بمجلس النواب لتوضيح الأسانيد القانونية للقرار خلال الفترة المقبلة، حيث ناقشت اللجنة القضية فى أكثر من اجتماع، حيث أكدت وزارة الرى عدم مسئوليتها عن القرار.

مناقشة عدد من طلبات الإحاطة حول مشاكل القطاع

وأكد عمرو صدقى أنه رأى كتاب الرئيس الروسى «بوتين» الذى يوافق فيه على عودة السياحة الروسية وتشجيع السياحة إلى مصر، ومع ذلك لم يتم رفع حظر الطيران إلى شرم الشيخ والمناطق السياحية، ومن هنا يأتى دور هيئة التنشيط السياحى لتشجيع القطاع السياحى الروسى على التحرك بعد إلغاء قرار الحظر دون التنفيذ حتى الآن. وتابع، خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم حجازى الذى يتهم هيئة التنشيط السياحى بالتقاعس والتقصير فى التنشيط للسياحة المصرية بروسيا الاتحادية رغم وجود القرار السياسى بعودة السياحة إلى مصر، أن الأمر يحتاج للتحرك مع قطاع السياحة الروسى والتوصل لتفعيل القرار وحتى تعود السياحة مرة أخرى. وقال «صدقى» إنه لا يعلم حتى الآن سبب عدم استئناف رحلات الطيران الروسى إلى مصر.

وأوضح أن اللجنة ستعقد اجتماعاً فى وقت لاحق وسيتم دعوة وزير السياحة ومسئولى الهيئة العامة لتنشيط السياحة، لتوضيح أسباب عدم استئناف رحلات الطيران الروسى إلى مصر حتى اليوم، ومعرفة الجهود التى بذلتها الوزارة والهيئة لتفعيل القرار الروسى.

وأكد «صدقى»، خلال الاجتماع أيضاً، أن هناك شكوى من قطاع الغوص، بعد فرض رسوم، على اعتبار أن خليج العقبة به مراكز بيئية تستلزم دفع رسوم لنزول البحر، وبعد تخلى وزيرة السياحة تم إعفاء الفنادق الثابتة، واستمر فرض الرسوم على المركبات.

رئيس اللجنة: سوف نزور شارع المعز بعد أن وردت شكاوى عن انتشار "التكاتك" به

وناقشت اللجنة، برئاسة عمرو صدقى اليوم، عدداً من طلبات الإحاطة من النواب حول عدد من مشاكل القطاع السياحى، وأكد «صدقى» أن اللجنة ستقوم بزيارة شارع المعز، بعد أن وردت للجنة شكوى عن انتشار «التكاتك» بالشارع، وإزالة الحواجز التى سمحت بدخول المركبات رغم أن الشارع مغلق أمام السيارات وكل أنواع المركبات. وأضاف، خلال اجتماع اللجنة، أنها ستعقد اجتماعاً بحضور ممثلى الجهات المختلفة ومن وزارات الأوقاف والآثار والسياحة والإدارة المحلية لمناقشة القضية.

وقال «صدقى» إن اللجنة تدخلت لوقف قرار بقطع الكهرباء عن المستثمرين بطابا، حيث كانت وزارة الكهرباء أصدرت القرار، لكنه لم ينفذ فى إطار مطالب دعم السياحة، وذلك لا يليق بسمعة مصر، خاصة أن هناك سائحين بالفنادق فى طابا، كما أعلن صدقى أن اللجنة تعد أيضاً لزيارة إلى محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج لتفقُّد مسار رحلة العائلة المقدسة والنقاط التى تتضمنها والخدمات السياحية التى يمكن أن تقدم للسائح فى إطار إحياء مسار العائلة المقدسة الذى يُعد أحد أهم المشروعات السياحية.

كان مجلس النواب قد وافق، خلال الجلسة العامة الطارئة اليوم، برئاسة الدكتور على عبدالعال، على قرار رئيس الجمهورية بالتجديد لطارق عامر، رئيساً للبنك لمدة 4 سنوات، اعتباراً من 27 نوفمبر الماضى.

وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، فى كلمته بالجلسة، إن الجميع يعلم الجهود المبذولة فى السياسات النقدية والمصرفية المناسبة للظروف التى مرت بها الدولة، فى ضوء النتائج الطبيعية التى تم تحقيقها فى أداء الجهاز المصرفى، لذلك جاء ترشيح رئيس الجمهورية للتجديد له مدة أخرى.

وأضاف «عبدالعال» أن «طارق عامر معروف ومشهود له بالخبرة، حيث شغل منصب محافظ البنك المركزى 4 سنوات بجدارة، وسيرته الذاتية ليست خافية عليكم، ونتمنى المزيد من الانتصارات وتحسن الوضع الاقتصادى فى مصر».