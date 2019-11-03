قال محمد المسعود عضو لجنة السياحة بمجلس النواب إنّ هناك استعدادات قوية من قبل وزارة الآثار للاحتفال بمرور 97 عاما على اكتشاف المقبرة الذهبية للملك توت عنخ آمون بوادي الملوك في البر الغربي بالأقصر، والمقرر الإثنين المقبل.

وأضاف المسعود في تصريحات للمحرريين البرلمانيين، أنّه من المقرر عرض أكثر من 5500 قطعة أثرية من مقتنيات الملك توت عنخ آمون في المتحف الكبير، مطالبا بتسويق الاحتفال ونقله على منصات الترويج السياحي والقنوات العالمية.

وتابع أنّ اسم توت عنخ آمون، يستقطب الآلاف من محبي الآثار على مستوى العالم إذ إنّ تابوت الملك الفرعوني يعد من الاكتشافات المبهرة عالميا، ويجب إيجاد وسيلة لاستغلال من خلال الترويج للاحتفال عالميا والاهتمام بعرض القناع الذهبي في المتحف المصري الكبير.