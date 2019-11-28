أعلنت مؤسسة «مصر الخير» استمرار حملة صك الشتاء حتى نهاية شهر يناير 2020، ما لم ترد تبرعات جديدة لها، مشيرة إلى أنها أطلقت الحملة بقيمة 250 جنيهاً، وهو قيمة تبرع الفرد الواحد، وتوجه التبرعات لثلاثة مناحٍ، هى توزيع اللحاف الفيبر، وكرتونة المواد الغذائية، وتسقيف المنازل بالقرى الأكثر فقراً فى المحافظات النائية.

وقال أحمد على، رئيس قطاع التكافل الاجتماعى بالمؤسسة: «نستهدف توزيع 50 ألف لحاف فيبر، و50 ألف كرتونة غذاء، إضافة إلى تسقيف 1000 منزل».

وأشار إلى أن «مندوبى المؤسسة يسلمون الجمعيات الأهلية الصغيرة التى تم التعاقد معها حصتها من الحملة لتوزيعها على الأُسر، وفق قاعدة البيانات التى حصلت عليها المؤسسة». وأضاف «على» خلال المائدة المستديرة التى عقدتها المؤسسة، اليوم، فى مقرها بالمقطم: «قدمنا 58 مليون خدمة منذ التأسيس عام 2008، وتطمح المؤسسة للاستمرار فى العمل التنموى والخيرى، كما نعمل على تمكين الأسر المستفيدة من التبرعات بحيث تمتلك مهنة وعملاً يمكنها من مواكبة أعباء الحياة».

من جهة أخرى، أكدت وزارة التضامن، خلال توقيع بروتوكول تعاون مع شركة «ذا ايفنتس بوتيك»، ومؤسسة بنك الكساء المصرى، اليوم، تحت عنوان مبادرة «دايرة الخير»، أن «المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف توفير 10 آلاف حقيبة مدرسية سنوياً، مصنَّعة من تدوير الإعلانات ومواد البلاستيك». وأعلنت وزارة الأوقاف توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم، توفر بموجبه «الأوقاف» 200 مليون جنيه لبناء المدارس بالقرى والمناطق الأوْلى بالرعاية.