أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادته البالغة باستقبال رئيس جمهورية المجر يانوش أدير، خلال زيارته الرسمية لمصر.

وقال السيسي، خلال منشور بصفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "سعدت اليوم باستقبال الرئيس يانوش آدير، رئيس جمهورية المجر؛ خلال زيارته الرسمية لمصر، في إطار تعزيز التعاون ومناقشة القضايا المشتركة بين البلدين".

وأطلع الرئيس عبدالفتاح السيسي نظيره المجري على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، لافتا إلى أن هناك اتفاقاً في الرؤى بين البلدين بشأن مواصلة التعاون المشترك فى المجالات كافة، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

وأجرى الرئيس المجري وقرينته وابنته والوفد المرافق لهم زيارة إلى قلعة صلاح الدين الأيوبي، وذلك على هامش زيارتهم لمصر، تضمنت المنطقة الأثرية ومسجد محمد على ومتحف الشرطة.

وأعرب رئيس المجر وعائلته عن سعادتهم وإعجابهم الشديد بالحضارة المصرية الإسلامية وفن العمارة الإسلامية، ووجَّه الشكر لمصر على حفاوة الترحيب والضيافة.

وكان في استقباله، الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، والسفير بيتر كايفك سفير المجر بالقاهرة.