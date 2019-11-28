أوضح أيمن عبد الموجود، رئيس الإدارة المركزية للجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعي، استعداد وزارة التضامن لموسم الحج هذا العام، مركدًا فتح باب التقديم لحج الجمعيات، بين شهري فبراير ومارس، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، عن طريق بوابة الحج الموحدة المصرية.

وأضاف "عبد الموجود"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، أن وزارة التضامن الاجتماعي، تتطلع في موسم الحج للأفضل دائمًا، لأعضاء الجمعيات الأهلية، سواء على مستوى تنوع المستويات أو اختيار الأماكن الأفضل، أو على مستوى تحسين الخدمات عن العام السابق.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعي، إلى أنه سيتم فتح باب التقديم للإشراف، من أجل اختيار المشرفين في النصف الثاني في شهر ديسمبر المقبل، وذلك من أجل تأهيلهم وتدريبهم.

وبدأوا التعاقد على حجز الفنادق المتعلقة بموسم الحج، وأنهم بدأوا الاختيار الأفضل في ظل المعروض، كون البدء المبكر يمكنهم من وجود مساحة أفضل للاختيار.