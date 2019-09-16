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النصب باسم الجامعات الدولية

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محافظة الدقهلية تعلن عن وظيفة مدير عام إدارة الشؤون القانونية

محافظة الدقهلية تعلن عن وظيفة مدير عام إدارة الشؤون القانونية

مصرع شاب في انقلاب سيارة بترعة بالبحيرة

مصرع شاب في انقلاب سيارة بترعة بالبحيرة

ضبط راقصة وعاطل بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب

ضبط راقصة وعاطل بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب

توقيع مذكرة للتعاون بين الجامعة العربية و"آناليند" للحوار بين الثقافات

توقيع مذكرة للتعاون بين الجامعة العربية و"آناليند" للحوار بين الثقافات

رئيس البرلمان الفنزويلي: الحوار مع مادورو برعاية النرويج انتهى

رئيس البرلمان الفنزويلي: الحوار مع مادورو برعاية النرويج انتهى

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء التوتر المتزايد حول "النووي الإيراني"

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء التوتر المتزايد حول "النووي الإيراني"

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بالتفاصيل.. "الإسكان" تطرح محلات وصيدليات للبيع بمدينة العبور الجديدة

بالتفاصيل.. "الإسكان" تطرح محلات وصيدليات للبيع بمدينة العبور الجديدة

"حرب فوتوشوب".. نصر أكتوبر في زمن السوشيال ميديا: مين بيحدف قنبلة ناو؟

"حرب فوتوشوب".. نصر أكتوبر في زمن السوشيال ميديا: مين بيحدف قنبلة ناو؟

"مات أخو البنات".. القصة الكاملة لغرق الطالب المصري أبانوب في أوكرانيا

"مات أخو البنات".. القصة الكاملة لغرق الطالب المصري أبانوب في أوكرانيا

"غزة".. الموت بـ"ورقة اقتراع"

"غزة".. الموت بـ"ورقة اقتراع"

ماتوا في أحضان بعضهم.. عامل يحرق زوجته وأمها وابنته بسبب النفقة

ماتوا في أحضان بعضهم.. عامل يحرق زوجته وأمها وابنته بسبب النفقة

ضبط 4 أشخاص بتهمة إكراه آخرين على توقيع 17 إيصال أمانة في السلام

ضبط 4 أشخاص بتهمة إكراه آخرين على توقيع 17 إيصال أمانة في السلام

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