بدأت الحكومة السعودية اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتفعيل المرسوم الملكي الصادر عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الخاص بإعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والعمرة، المقرر أن تدخل حيذ التنفيذ نهاية الشهر الحالي.

ونص المرسوم الملكي الصادر مؤخرًا على توحيد رسوم إصدار جميع أنواع التأشيرات لتصبح 300 ريال سعودي، وبموجب القرار يتم إصدار تأشيرة باسم "تأشيرة الزيارة"، تشمل "العمرة، السياحة، الأعمال، زيارة، الأقارب والأصدقاء، وأخرى"، ويتم الحصول عليها بغرض الدخول إلى المملكة لمرة واحدة فقط، وتكون سارية لمدة 3 أشهر، وتسمح بالإقامة لمدة شهر واحد، أما في حالة استصدار "تأشيرة الزيارة" بغرض الدخول المتكرر إلى المملكة، تصبح سارية لمدة عام واحد فقط، وتسمح بالإقامة لمدة 3 أشهر.

وفيما يتعلق بتأشيرات الحج فتصدر خلال موسم الحج مقابل 300 ريال، وتسمح بالإقامة داخل المملكة خلال موسم الحج، وفقًا لما تحدده السلطات المعنية داخل السعودية، بينما تصبح تأشيرات المرور للزيارة "ترانزيت" سواء من خلال الموانئ الجوية أو البحرية أو البرية صالحة لمدة 96 ساعة، وتسمح للمسافر بالإقامة بعدد الساعات ذاتها مقابل 300 ريال سعودي، وتضمن المرسوم الملكي أمرًا بإلغاء رسوم تكرار العمرة، بداية من 10 سبتمبر الحالي.

وتتطلع الحكومة السعودية لتنفيذ خطة طموحة لتسهيل منح تأشيرات الزيارة أمام مواطني دول العالم، لتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية فريدة، ورفع أعداد الأجانب الذين يقصدون المملكة لقضاء عطلاتهم أو إجازاتهم السنوية، وفقا لمستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، التي تحظى باهتمام مباشر من قبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد.

وفي سبيل الوصول لتحقيق أهداف رؤية المملكة، تمضي السعودية بخطى وثابة نحو تنفيذ عمليات تطوير سنوية للبني التحتية داخل المدينتين المقدستين "مكة المكرمة والمدينة المنورة"، لاستيعاب نحو 30 مليون معتمر بحلول عام 2030، بينما يسير العمل بثبات في تطوير قطاع السياحة الترفيهية، بالتزامن مع تدشين مشروعات سياحية عملاقة تمتد بطول سواحل المملكة على البحر الأحمر، كمشروع مدينة "نيوم" العملاقة، ومشروع "البحر الأحمر"، الذي يُقام على أحد أكثر المواقع الطبيعية جمالا وتنوعا في العالم، بالتعاون مع أهم وأكبر الشركات العالمية في قطاع الضيافة والفندقة، لتطوير منتجعات سياحية استثنائية على أكثر من 50 جزيرة طبيعية.