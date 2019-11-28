حذرت وزارة الصحة والسكان، اليوم، من بعض أنواع الحقن العضلي، بعد ضبط الإدارة المركزية للشئون الصيدلية وتحريز، ما يوجد في الأسواق والوحدات الحكومية من العبوات المغشوشة، من مستحضر "سيفاترابكسون 1 جم فيال" للحقن العضلي im، تشغيله رقم 282.

وقالت الإدارة في المنشور، الذي حمل رقم 44 لسنة 2019، أن العبوات الأصلية من هذا المستحضر، من إنتاج شركة فاركو بي لصالح ساندوز.

وأضافت، أنه يمكن التفرقة بين العبوات الأصلية، والعبوات المغشوشة للمستحضر عن طريق الآتي:

العبوات الأصلية

- المذيب

المستخدم 3.50 مللي ومطبوع عليه باللون الأبيض.

- طباعة عبارة يلزم عمل اختبار حساسية قبل استخدام الدواء باللون الأسود على أحد جانبي العلبة الكرتون الخارجية.

العبوات المغشوشة

المذيب المستخدم 4 مللي ومطبوع عليه باللون الأحمر.

- طباعة عبارة يلزم عمل اختبار حساسية قبل استخدام الدواء باللون الأزرق على أحد جانبي العلبة الكرتون الخارجية.

وطالبت الشئون الصيدلية بوزارة الصحة، بنشر القرار في جميع المستشفيات العامة والخاصة في كل المحافظات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المؤسسة الصيدلية حال عدم وجود فواتير شراء لهذه المستحضرات، وضد الجهة الموردة حال عدم وجود هذه الفواتير.