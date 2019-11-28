قال السفير المناوب لمندوبية دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، مهند العكلوك، إن الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي تعمل على بناء جسور استراتيجية مع الدول الأفريقية، وتلتزم بتعزيز التنمية البشرية مع التركيز على المجالات ذات الأولوية لمكافحة الفقر وتحسين الصحة وتعزيز التعليم,

وأضاف العكلوك، على هامش مشاركته في المؤتمر الاقتصادي العربي الأفريقي الأول، أن فلسطين ليست دولة مانحة بالمفهوم التقليدي، ومن الصعب أن تكون كذلك نتيجة عقود طويلة من الاحتلال وما ترتب عليها من حرمان في مجالات التنمية المختلفة، ودمار البنية التحتية بشكل مستمر ومتعمد من قبل الاحتلال الإسرائيلي، لكنها دولة مانحة للخبرات والمعرفة التخصصية والرائدة، معتمدة على الكوادر والخبرات والكفاءات.

"العكلوك": العلاقات بين فلسطين وأفريقيا تأسست على القيم المشتركة المناهضة للظلم

وأشار الدبلوماسي الفلسطيني إلى استعداد بلاده لتقديم كل إمكانياتها وخبراتها بصفتها رئيسًا لمجموعة الـ 77 والصين التي تضم 134 دولة، مضيفا أن العلاقات بين فلسطين وأفريقيا تأسست على القيم المشتركة المناهضة للظلم والاستعمار والتمييز العنصري، ولن يكتب النجاح للمحاولات الإسرائيلية للقفز على هذه القيم والروابط التاريخية، من خلال تسويق الاحتلال كـ"دولة" طبيعية مقبولة في محيطها الجغرافي، تقدم الحلول لمشاكل الجيران، بل تدّعي أنها المُنقذ والمُخلّص للدول في محيطها القريب والبعيد".

وانطلقت أعمال المؤتمر الاقتصادي العربي الأفريقي الأول في وقت سابق، اليوم، وينظمه مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والاتحادات العربية النوعية التابعة له بالتعاون مع المجلس العربي الأفريقي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعددا من المصارف والوزارات والجهات المعنية في الدول العربية والأفريقية والجامعات والمراكز البحثية والاتحاد الأفريقي والمجتمع المدني، بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي بين الأقطار العربية والدول الأفريقية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية البرية والبحرية وتشجيع التعاون بينهما، فضلا عن مناقشة تعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين البلدان العربية والإفريقية من خلال الاستثمارات المشتركة.