استنكر مجلس النواب الليبي بأشد العبارات، توقيع رئيس المجلس الرئاسي الليبي بطرابلس فايز السراج، على اتفاق أمني وبحري مع تركيا.

وقالت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، في بيان لها، أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، اليوم، إن الاتفاق يتيح للجانب التركي استخدام الأجواء الليبية، وكذلك البرية والدخول للمياه الإقليمية، من دون أخذ إذن من الجانب الليبي، وكذلك إنشاء قواعد عسكرية في ليبيا.

لجنة ليبية: تصرفات المجلس الرئاسي في طرابلس تشكل تهديدًا للأمن القومي العربي

وأضافت لجنة الشؤون الخارجية، "أن هذا الاتفاق يعتبر تهديدا حقيقيا وانتهاكا صارخا للأمن والسيادة الليبية، واعتداء كاملا على صلاحيات مجلس النواب المنتخب من الشعب الليبي صاحب الحق الأصيل والوحيد في الإقرار والتصديق على المعاهدات والاتفاقات الدولية، وإن هذا الاتفاق لا يعني شيئا وغير معترف به ولا ينتج عنه أي أثر قانوني"، موضحة "أن ما يقوم به المجلس الرئاسي في طرابلس يشكل تهديدا للأمن القومي العربي وللأمن والسلم في البحر الأبيض المتوسط بشكل عام، كما أنه يرقى إلى تهم الخيانة العظمى بتحالفه مع النظام التركي".

وأشارت اللجنة، إلى أن الهدف من الاتفاق هو تزويد تحالف الميليشيات والتنظيمات الإرهابية المنضوية تحت المجلس الرئاسي بالطائرات المسيرة والسلاح والذخائر والخبراء العسكريين الأتراك، في تحد صارخ لقرارات مجلس الأمن بشكل علني على مرأى ومسمع البعثة الأممية في ليبيا".

ودعت اللجنة، الأمم المتحدة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها، إزاء هذا التصعيد الخطير، مؤكدة أن "مجلس النواب الليبي والمؤسسات المنبثقة عنه، وعلى رأسها القيادة العامة للقوات المسلحة، لن تقف مكتوفة الأيدي، وهي تسمع وتشاهد حلقة جديدة من حلقات تآمر نظام أردوغان والمجلس الرئاسي المتحالف مع المليشيات والتنظيمات الإرهابية على أمن وسلامة وسيادة الدولة والشعب الليبي".