تمتلك القيادة العامة للجيش الوطني الليبي معلومات وأدلة على نقل تركيا لعناصر إرهابية إلى ليبيا، بينهم عناصر ما يعرف بـ"جبهة النصرة" وغيرها من التنظيمات القريبة فكريا وأيديولوجيا مع جماعة الإخوان الإرهابيين في سوريا، حسبما أكد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، خلال مؤتمر صحفي.

وأوضح "المسماري"، خلال مؤتمر صحفي، أن خسارة كثير من التنظيمات الإرهابية مواقعها داخل سوريا وانحسارها في إدلب دفعها إلى نقل بعض مقاتليها إلى الأراضي الليبية، مؤكدًا أن النظام التركي يقوم بنقل عناصر متطرفة من دول أخرى، مثل مالي وموريتانيا والنيجر، بالإضافة إلى مجموعات من جماعة بوكو حرام إلى ليبيا.

ورصد تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب"، استغاثة لصلاح بادي، قائد ميليشيات لواء الصمود الموالي لميليشيات حكومة الوفاق، قال فيه: "لدينا أموال ولنا أموال في الخارج مجمدة، ونستطيع أن نأتي بأسلحة وعندنا عقول تستطيع أن تستعمل هذه الأسلحة، ما نتمناه وما نقبله من تركيا هو التدريب إذا احتجنا إلية".

واتهم المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، تقديم حكومة فايز السراج، الدعم المباشر بالمال والسلاح للإرهابيين، مضيفًا: "نحن نتوقع الزج بهؤلاء المقاتلين في كل المناطق بطرابلس لدعم الميليشيات الإجرامية الموالية لحكومته، والتي بدأت خسائرها تتوالى".