استنكر المرشح الرئاسي الجزائري، رئيس الوزراء الأسبق عبدالمجيد تبون، اليوم، تدخل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر، داعيا إلى ضرورة نظر البرلمان الأوربي في الجرائم "الوحشية"، التي ترتكبها إسرائيل في حق الأبرياء الفلسطينيين.

وقال -في تجمع انتخابي بولاية غرداية وسط البلاد- "نستغرب ونستنكر ما أقدم عليه البرلمان الأوربي، من حملة تنديد بالجزائر، في وقت كان أجدر بهذا البرلمان أن ينظر في الجرائم الوحشية واللاإنسانية، التي ترتكبها إسرائيل يوميا في حق الفلسطينيين الأبرياء"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الاوسط".

"تبون" تشيد بدور الجيش الجزائري في صد كل المؤامرات

وتساءل "تبون"، عن سبب تدخل البرلمان الأوروبي في الشأن الجزائري الذي التزم بسلمية حراكه الشعبي منذ انطلاقه في فبراير الماضي، مقارنة بما يحدث مع مظاهرات أصحاب السترات الصفراء بفرنسا.

وأشاد بدور الجيش الجزائري، سليل جيش التحرير الوطني في صد كل المؤامرات التي كانت تستهدف زعزعة استقرار البلاد، مشددا على ضرورة المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية يوم 12 ديسمبر المقبل، لأنها الوسيلة الوحيدة لحل الأزمة التي تمر بها البلاد منذ شهور.

وكان البرلمان الأوروبي، دعا في وقت سابق اليوم، "الاعتقالات التعسفية" في الجزائر، كما دعا حكومتها إلى إيجاد حل للأزمة الحالية، يرتكز على "عملية سياسية سلمية ومفتوحة".

ويفتقد القرار إلى القيمة الإلزامية، وجرى التصويت عليه برفع الأيدي، ولكن النواب الأوروبيين، أدانوا بموجبه "بشدة الاعتقال التعسفي وغير القانوني، والاحتجاز والتخويف والاعتداءات" على الصحفيين والنقابيين والناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان والمتظاهرين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".