أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن الفائزين في مسابقة إبداع مراكز الشباب، التي تقام للعام الثاني على التوالي، وشارك في التصفيات النهائية للمسابقة 4 آلاف شاب وفتاة من مراكز شباب المحافظات.

وأسفرت النتائج، التي أعلنت خلال الحفل الذي أقيم اليوم بقاعة احتفالات جامعة القاهرة، عن فوز كل من أحمد محمد أبوسمرة من محافظة الإسكندرية بالمركز الأول بمسابقة الشعر العامي، وعلاء عبدالعليم من محافظة الإسكندرية بمسابقة الشعر الفصحي، ومحمد طارق من محافظة القليوبية في فرع كلمات الأغاني، وأحمد عمر فرج من محافظة أسوان في فرع الرواية، ومحمود عبد الله درويش في مسابقة التأليف المسرحي، ومها حسين محمد من محافظة البحيرة في مسابقة القصة القصيرة، وإهداء عادل عبد المحسن من محافظة كفر الشيخ في فرع المقال الصحفي، ومحمد رفعت صبري من محافظة قنا بمسابقة السيناريو والحوار.

وفي مسابقة الدوري الثقافي فازت محافظة الشرقية، وفي الإنشاد الديني، فاز عمر أحمد من مرسى مطروح، وفي الترانيم فاز مينا مجدي كامل من محافظة القاهرة، وفي مسابقة الرسم والحفر فاز سلطان أحمد سلطان من سوهاج، والكارتير ماريان منصور من المنيا، والأفلام القصيرة لؤي أحمد جلال من الجيزة، والشطرنج ماركو فادي من المنيا.

وفاز في فرع الفنون الشعبية كأفضل ارتجال حسين نصر من أسيوط ، وإيمان علي من الإسكندرية، وفي العزف الفردي فاز كرولس سالم كامل من المنيا، وفي مسابقة العزف الجماعي فازكورال مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، وفي الغناء الفردي أحمد مختار مصطفى من بورسعيد، وفي العروض المسرحية فازت فرقة مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.