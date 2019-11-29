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رئيس وزراء اليمن يوجه بضرورة التعامل الحازم مع عناصر تخريبية في مأرب

رئيس وزراء اليمن يوجه بضرورة التعامل الحازم مع عناصر تخريبية في مأرب

فشل مسعى روسي لمنع التحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا

فشل مسعى روسي لمنع التحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا

"مصر للطيران" تطرح تخفيضات 50% لعملائها على الرحلات الدولية

"مصر للطيران" تطرح تخفيضات 50% لعملائها على الرحلات الدولية

الرئيس السوري يصدر موازنة 2020 بقيمة 9.2 مليار دولار

الرئيس السوري يصدر موازنة 2020 بقيمة 9.2 مليار دولار

روسيا تزود الجابون بالأسلحة للمرة الأولى في تاريخ البلدين

روسيا تزود الجابون بالأسلحة للمرة الأولى في تاريخ البلدين

بالفيديو.. مدافعون تقمصوا دور حارس مرمى في إنقاذ الكرة.. بينهم مصري

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