بحث الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم، مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب العلاقات "الأمريكية الأفغانية".

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن ترامب الذي وصل في وقت سابق إلى كابول في زيارة غير معلنة لبحث العلاقات مع كابول ومشاركة القوات الأمريكية الاحتفال بعيد الشكر، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأعلن ترامب، في تصريح صحفي، أن حركة طالبان الأفغانية المتمردة ترغب في التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن ترامب قوله "هناك محادثات سلام تجري في الوقت الراهن بين الولايات المتحدة وطالبان التي ترغب في وقف لإطلاق النار وإبرام اتفاق" و"لقد أجرينا من قبل محادثات مع طالبان أكدنا خلالها ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار، ولكن ذلك لم يحدث، غير أنهم الآن يرغبون -حسبما اعتقد- في وقف إطلاق النار وليس أمامنا سوى أن ننتظر لنرى ما سوف يحدث".

ترامب يقدم الديك الرومي للجنود في مقصف قاعدة "باجرام"

وأضاف ترامب: "القوات الأمريكية ستظل في أفغانستان إلى أن نتوصل إلى اتفاق او نحقق النصر الكامل"، فيما قالت الشبكة الأمريكية إن ترامب كان يبدو في حالة معنوية طيبة وإنه تجول في قاعدة باجرام الجوية في حراسة مشددة، ولفتت إلى أن زيارته المفاجئة لأفغانستان أحيطت بقدر كبير من السرية حفاظا على سلامته ورافقه خلالها عدد محدود من المسؤولين الأمريكيين بينهم مستشار الأمن القومى والقائم بأعمال رئيس الأركان والسكرتير الصحفي للبيت الأبيض، غير أن قرينته ميلانيا لم تشاركه هذه الزيارة غير المعلنة.

وقدم ترامب، الديك الرومي للجنود في مقصف القاعدة، والتقط الصور معهم والقى خطابا في مرآب القاعدة والتقى الرئيس الأفغاني أشرف غني، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".

وكشفت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية، أن ترامب وصل الى قاعدة باجرام الجوية في تمام الساعة الثامنة ونصف بالتوقيت المحلي بأفغانستان وقضى هناك أكثر من ساعتين ونصف وسط اجراءات مشددة ضربت حول الصحفيين لمنع اذاعة أخبار الزيارة وابقائها قيد السرية من أجل تأمين سلامته، مشيرة الى أن زيارة ترامب الى كابول تأتي بعد أكثر من شهرين من اعلانه قطع مفاوضاته بشكل مفاجيء أيضا مع حركة طالبان الأفغانية المتمردة إثر وقوع انفجار في كابول أسفر عن مصرع 12 شخصا من بينهم جندي أمريكي، وكان ترامب وقرينته قد قاما بزيارة مماثلة للقوات الأمريكية في العراق ليلة عيد الكريسماس العام الماضي.

جدير بالذكر، أنه لا يزال نحو 13 ألف جندي أمريكي ينتشرون في أفغانستان، بعد 18 عاما على غزو أمريكي في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001.