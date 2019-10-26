قال الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم، إن السلام المستدام يمثل أولوية قصوى لأفغانستان، مجددا التزام بلاده بإحلال السلام والأمن في المنطقة.

ونقلت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية عن غني قوله أمام القمة الثامنة عشرة لحركة عدم الانحياز في العاصمة الأذرية "باكو"، إنه يجدد عرض السلام والتعاون مع حركة طالبان لإنهاء حالة العنف التي تشهدها البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وبدأ اجتماع القمة الـ18 لقادة الدول والحكومات للبلدان الأعضاء في حركة عدم الانحياز بباكو أمس الجمعة، تحت شعار: "التمسك بمبادئ باندونج لضمان استجابة توافقية وملائمة لتحديات العالم المعاصر" وبحضور قادة الدول والحكومات من 60 بلدا إلى جانب رؤساء المنظمات الدولية.

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، أكد أمس الجمعة، على أهمية بقاء التحالف في أفغانستان والهادف إلى "توجيه رسالة إلى طالبان بضرورة تقديم تنازلات" من أجل التوصل لاتفاق سلام، مؤكدا الالتزام "الراسخ" تجاه البلاد.

وقال إن انتشار الحلف في البلاد سيخضع لمراجعة مستمرة، مؤكدا على صعيد آخر أن الأوضاع في أفغانستان "تختلف اختلاف كليا" عن الأوضاع في سوريا، حيث لا ينتشر الحلف، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".

وأكد ستولتنبرج أنّ التزام الحلف تجاه أفغانستان لا يزال "راسخا"، مضيفا: "سنواصل دعم قوات الأمن الافغانية التي تحارب الإرهاب الدوليّ وتخلق الظروف للسلام"، مؤكدا في الوقت نفسه أنه "على طالبان القيام بتنازلات حقيقية وإظهار رغبة حقيقية لخفض العنف".

وجاءت تصريحات ستولتنبرج عقب انتهاء اجتماع في بروكسل عقد على مدى يومين ركّز خلاله وزراء الدفاع في دول حلف شمال الأطلسي على القوات البالغ عددها 16 ألف جندي، على وقع هجمات طالبان المتزايدة أخيرا والغموض حول الاستراتيجية الأمريكية في أفغانستان.