وجه رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، بتشكيل لجنة للتحقيق بالأحداث التي جرت اليوم، في محافظتي ذي قار والنجف الأشرف، والتي رافقها أعمال عنف، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم، إن اللجنة ستكون برئاسة المستشار العسكري لرئيس الوزراء، فيما أعلنت شرطة النجف، فرض حظر للتجوال حتى صباح غد الجمعة.

وكانت محافظتي ذي قار والنجف، شهدتا مواجهات بين القوات الأمنية والمتظاهرين، أدت إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى بين الجانبين، فيما أعلنت مفوضية حقوق الإنسان، ارتفاع معدلات العنف في بغداد، وعدد من المحافظات خلال الأيام الأربعة الماضية، نتيجة المظاهرات.

وأكدت المفوضية في بيان أوردته قناة "السومرية نيو"، اليوم، ضرورة تشريع قانون انتخابات عادل، وتشكيل مفوضية انتخابات قادرة على حفظ نزاهة الانتخابات، والإسراع بإجراءات إصلاحية حقيقية.

وقالت إنه وفقا لاستمرار مهام المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، في رصد وتوثيق الأحداث التي رافقت التظاهرات في العاصمة بغداد، وعدد من المحافظات، فقد لاحظت المفوضية، ارتفاعا في استخدام العنف المفرط، ما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والمصابين.