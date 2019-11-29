أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، عن تفاصيل جائزة العمل الأول للشباب بالتعاون مع المخرج الكبير عصام السيد في نسختها الثانية ضمن فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي الذي سيعقد في الفترة من 1 إلى 7 أبريل 2020 بمدينة شرم الشيخ.

وصرح المخرج مازن الغرباوى في بيان، بأن الجائزة تأتى دعما للطاقات الصاعدة والمخرجين والمخرجات الشباب بجمهورية مصر العربية "شمالا وجنوبا –شرقا وغربا" المتسلحين برؤية علمية ترنو للتقدم بهم بنزوع تفاؤلى يرتكز على طاقاتهم الشابة الواعدة وحرصا وبحثا عن المخرج المسرحى الشاب صاحب التجربة الأولى التى تحمل دليل تميز لاستكمال طريقه فى عالم الإخراج المسرحى.

المسابقة مفتوحة أمام المخرجين المسرحيين المصريين أصحاب التجارب الأولى فى مجال الإخراج المسرحى على ألا يتجاوز العمل التجربة الثالثة للمخرج إن كان هاويا أو التجربة الأولى إن كان محترفا وألا يزيد عمر المخرج المتسابق عن (35) سنة فى شهر أبريل 2020 وأن يكون المخرج مصري الجنسية وأن يكون العمل يحمل سمات إبداعية وإخراجية متميزة وألا يكون منقولا من عمل آخر وأن يتميز العمل بالتكامل تمثيلا وإخراجا وديكورا وموسيقى ويفضل الأعمال ذات الصلة بمجتمعها والتى تحمل هما وتقبل جميع الأعمال سواء كانت إنتاجا مستقلا أو جامعيا أو إنتاجا حكوميا أو أي جهة.

ومن ضمن الشروط أيضا: أن يكون العمل قد تم تقديمه فى عرض عام للجمهور ومن انتاج 2019 / 2020 والمسابقة متاحة لكل الشباب الذين يمارسون المسرح فى جمهورية مصر العربية شمالا وجنوبا – شرقا وغربا ومن حق اللجنة حجب الجائزة إذا لم يتقدم لها من يستحق وترسل الأعمال مصورة مع نبذة عن السيرة الذاتية للمخرج المتقدم، صورتين شخصيتين بجودة عالية، صورة من جواز السفر، وتليفونه المحمول لسهولة التواصل معه وإقرار موقع من المتقدم للجائزة بأن هذا العمل لا يتجاوز التجربة الثالثة للمخرج إن كان هاويا أو التجربة الاولى إن كان محترفا، وسيتم إلغاء الجائزة إن ثبت عكس ذلك وستتخذ كافة الإجراءات القانونية من قبل إدارة المهرجان تجاه من يثبت عليه ذلك، وعليه وحده تقع كافة المسئوليات الجنائية والأدبية، ترسل كل هذه الطلبات على إيميلات المهرجان ويتم فرز وتحكيم الأعمال المقدمة من قبل لجنة متخصصة يتم تشكيلها من قبل إدارة المهرجان، وستبدأ اللجنة عملها بمجرد قفل باب التقديم وضروة التزام المخرجين الراغبين بالمشاركة بإرسال أعمالهم بالبريد الالكترونى متضمنا الإقرار وروابط المسرحية وملف كامل تقنى وإعلامى وكذلك إرسال شريط العرض كاملا على قرص DVD عالى الجودة ،ولن يقبل أى عمل مسرحى دون مشاهدته من قبل إدارة المهرجان كاملا لضمان خضوعه للجنه المشاهدة والترشح للتنافس على الجائزة ومن الشروط كذلك : ألا يكون المخرج قد شارك فى مسابقة أخرى بنفس العرض المسرحى وآخر موعد لقبول الأعمال المسرحية المشاركة يوم 25 يناير 2020 وتبلغ قيمة الجوائز 5 آلاف جنيه للمركز الأول و3 آلاف للمركز الثاني وألفان للمركز الثالث . مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى يترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان الكبيروالنجم محمد صبحي ويديره الدكتورة إنجي البستاوي ويديره تنفيذيا الفنان طارق صبري ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة وهيئة تنشيط السياحة برئاسة المهندس احمد يوسف.