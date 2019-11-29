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نجم تيتانيك: كنت أشتاق لسماع عبارة "أهلا بك في مصر" منذ طفولتي

نجم تيتانيك: كنت أشتاق لسماع عبارة "أهلا بك في مصر" منذ طفولتي

بيخسس وبيعالج الأرق.. فوائد إضافة قشر الموز إلى النظام الغذائي

بيخسس وبيعالج الأرق.. فوائد إضافة قشر الموز إلى النظام الغذائي

الأمم المتحدة: كائنات كوكب الأرض مهددة بالانقراض ونحتاج إلى حلول سريعة

الأمم المتحدة: كائنات كوكب الأرض مهددة بالانقراض ونحتاج إلى حلول سريعة

"الأونروا" تتحدى الاحتلال الإسرائيلي وتستمر في تقديم خدماتها بالقدس

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"الوطن" داخل أول "مطعم في الظلام" بمصر.. هنا يقود المكفوفون المبصرين

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