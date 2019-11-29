تعقد إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة السبت المقبل الموافق 30 نوفمبر مؤتمرا صحفيا بقاعة ثروت عكاشة في أكاديمية الفنون، في تمام السادسة مساء، للكشف عن تفاصيل الدورة الأولى من المهرجان المزمع انطلاقها في الفترة ما بين 3 إلى 8 ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن يقام المؤتمر بحضور الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون ومؤسس المهرجان، والدكتور علاء عبد العزيز رئيس المهرجان.

يقام المهرجان في الفترة من 3 إلى 8 ديسمبر المقبل بمدينة الإسكندرية، تحت إشراف أكاديمية الفنون المصرية، ويشارك فيه طلاب المعاهد والكليات المتخصصة في الفنون المسرحية، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.

ويهدف المهرجان إلى تشجيع التبادل الثقافي بين طلاب الشعوب العربية المختلفة، والحث على إقامة حوار إيجابي مثمر للحضارات، ومنح فرص غير محدودة لطلاب الأقسام المتخصصة لممارسة المسرح، وتوفير مناخ يشجعهم على تقديم عروضهم بالصورة التي تبرز إمكاناتهم الفنية.

الجدير بالذكر أن المهرجان يقام تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية وبدعم من الهيئة العربية للمسرح.