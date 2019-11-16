طمأن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، المصريين، على الحالة الصحية، للفنان الكبير عادل إمام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن"، عبر شاشة "الحدث اليوم".

وقال زكي إن الفنان عادل إمام بصحة جيدة ويستكمل تصوير مسلسله: "مش عارف الناس دي بتستفيد إيه من الكلام ده، حسبي الله ونعم الوكيل".

وأضاف: "الشائعة تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، ونحن نرد، وأطمأن العالم العربي أجمع على صحة عادل إمام".

ويواصل الفنان عادل إمام تصوير مشاهده في مسلسل "فلانتينو"، استعدادًا لطرحه في الماراثون الدرامي لشهر رمضان المُقبل.

وقال المنتج هشام تحسين، الرئيس التنفيذى لشركة "ماجنوم"، في بيان، إن عادل إمام، يواصل تصوير مشاهده، رغم شائعات تعرضه لأزمة صحية أو الوفاة، والتي تخرج من آنٍ لآخر، مؤكدًا أن "الزعيم" انتهى من تصوير 85% من مشاهده، ومن المُقرر الانتهاء بشكلٍ كامل، خلال الفترة القليلة المُقبلة.

ويحرص رامي إمام، مُخرج المسلسل، على نشر صور من كواليس التصوير، عبر خاصية الـ"ستوري" عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، إذ نشر صورة من الكواليس، قبل قليل، من داخل إحدى المدارس، في مدينة السادس من أكتوبر.

وتدور أحداث مسلسل "فلانتينو"، حول شخصية رجل أعمال صاحب مدارس دولية يدعى نور عبدالمجيد "فلانتينو"، ويواجه طوال الأحداث مشكلات وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، إضافة إلى دخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.

يشار إلى أن مسلسل فلانتينو، كان من المقرر عرضه في رمضان 2019، لكن توقف تصويره لظروف إنتاجية، ليعلن بعد ذلك عن عرضه في رمضان 2020.