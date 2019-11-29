"بلاك فرايدي بالعربي".. ترتبط براتب العراقي ومجهولة لدى شاب فلسطيني

بعد ساعات قليلة ستمتلئ المتاجر في الوطن العربي وتزدحم شبكة الإنترنت بملايين المتسوقين، خلال إجازة نهاية الأسبوع التي تتبع عيد الشكر من كل عام، لشراء سلع متنوعة، لا سيما المعروفة بارتفاع أسعارها، بأقل أسعار ممكنة، في "الجمعة السوداء".

وفي الرابع والعشرين من سبتمبر عام 1869، انهارت سوق الذهب الأمريكية، وسمي هذا الانهيار، الذي بدأ يوم جمعة، بالجمعة السوداء، ما دفع فيسك وجاي لإعلان إفلاسهما.

وفي وقت كانت السجلات التجارية تُكتبه فيه باليد، كانت الأرباح تُكتب باللون الأسود، بينما تُكتب الخسائر باللون الأحمر، ولذا، فإن الجمعة السوداء قد تدل أيضا على الأرباح التي تحققها الشركات خلال موسم التخفيضات هذا بسبب الإقبال الهائل على الشراء.

ويقول الدكتور مناف الموسوي، مدير مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية، إن العراق يوجد به عروض بـ"بلاك فرايدي"، ورغم التظاهرات توقع أن تكون هناك حركة للبيع، لأن هذا جزء تجاري يتعلق بالمواطن.

وأضاف الموسوي لـ"الوطن": "تظهر مشكلات اقتصادية في العراق فالميناء مغلق منذ بداية الاحتجاجات في أكتوبر الماضي، لكن المسألة تتعلق بالرواتب، حيث إن هناك بعض المصالح الحكومية تحصل موظفيها على رواتبهم والبعض الآخر لا، كما توجد كميات هائلة من الحاويات التي لم تدخل البلاد حتى الآن بسبب الأوضاع وكان من المقرر لها عرضها في هذه الجمعة، لكن الأوضاع في بعض المحافظات غير مستقرة الأوضاع حاليا، مثل مدينة النجف التي يحظر فيها التجوال بسبب ما حدث في القنصلية الإيرانية".

وبدأت الجمعة السوداء في الانتقال إلى دول أخرى حول العالم، وفي مقدمتها المملكة المتحدة، لتتجاوز حجم مبيعات ذلك الحدث التسوقي الضخم بالولايات المتحدة الأمريكية وحدها ستة مليارات دولار أمريكي في عام 2018.

أما في فلسطين وتحديدا في قطاع غزة، فيقول إبراهيم زكي، إن الـ"بلاك فرايدي"، لا يمثل له يوما استثنائيا نظرا إلى الحصار المفروض على القطاع.

وأضاف الشاب الفلسطيني لـ"الوطن": "علمت بالأمس فقط أن هناك يوما به تخفيضات وعروض وإمكانية الحجز من على الإنترنت، لكن أول ما بدر إلى ذهني هو كيفية وصول السلعة التي أرديها لقطاع غزة ودخولها بسبب الحصار المفروض عليه من قبل الاحتلال".

ويترقب الأردنيون "بلاك فرايدي"، هذا العام نظرا للخصومات التي سيجدونها في المحال التجارية ويقول الشاب الأردني صالح محمود لـ"الوطن": "أتمنى أن أجد هاتفا جوالا بإمكانيات مرتفعة بسعر مناسب".

ورغم الأزمة الاقتصادية شاركت بعض المحال والشركات التجارية في عروض الجمعة السوداء، حيث قال مراد ملحم لـ"الوطن"، إنها تعد فرصة جيدة للحصول على منتجات عالمية بأسعار مخفضة.

وأضتف ملحم: "أنا لا أعلم جيدا ما الذي سأقوم بشرائه لكن أعتقد أنني سأجد منتجات جيدة الصنع"، مشيرا إلى أنه سيتابع العروض عبر الإنترنت قبل التوجه للشراء.

ولا يمكن شراء السلع المعروضة خلال الخصومات عن طريق الذهاب بنفسك للمتاجر فقط، حيت تقدم العديد من المتاجر عروضها عبر الإنترنت، ولكن في المقابل يحجم عدد من المتاجر عن المشاركة في الجمعة السوداء.