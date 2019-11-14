حماية المستهلك عن "بلاك فرايدي": إلزام الشركات بإعلان نسبة الخصم بوضوح

كشف اللواء دكتور راضي عبدالمعطي رئيس جهاز حماية المستهلك حقيقة خصومات "البلاك فراي دي" وذلك خلال مداخلة عبر الانترنت مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc".

وقال عبدالمعطي إن الجهاز لديه دور في رفع الوعي لدى المستهلك وأن يعرف حقوقه والجهات التي يلجأ إليها عند وجود مشكلة.

وتحدث عبدالمعطي عن إجراءات استباقية متمثلة في استدعاء الشركات التي أعلنت عن اشتراكها في هذه التخفيضات ومناقشة الأمر معهم "قولنا لهم القانون هو الفيصل ومن يرغب في إعلان هذه التخفيضات عليه الالتزام بالضوبط المنظمة وإلا سيقع تحت طائلة القانون".

وتابع: "وصل الأمر أننا عملنا محضر إجراءات وقعوا عليه بالالتزام بالضوابط اللي تم عرضها عليهم وأن يكون الإعلان واضحا لا يقبل أي تأويل"، مشيرًا إلى أنهم ألزموا المشتركين بأن يضعوا رقم حماية المستهلك لاستقبال شكاوى المواطنين والالتزام بسياسة الاسترجاع والاستبدال.

وشدد عبدالمعطي على أن الجهاز نبه على الشركات بضرورة الإعلان على نسبة الخصم بشكل واضح، مشيرًا إلى أن رجال تحريات حماية المستهلك سينتشرون ويراقبون مدى التزام هذه المحال بنسبة الخصم وغيرها.