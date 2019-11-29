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واحتل اسم فريق أرسنال قائمة تريندات جوجل مصر بعد ساعات من هزيمته امام فريق إينتراخت فرانكفورت.

ارسنال

طالبت جماهير نادي أرسنال بإقالة المدير الفني أوناي إيمري عقب الهزيمة أمام نادي إينتراخت فرانكفورت بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي في واحدة من المباريات التي أُقيمت على ملعب الإمارات.

وواصل أرسنال عروضه الانهزامية أمام نادي إينتراخت فرانكفورت الألماني في واحدة من اللقاءات التي كانت مفاجأة للجميع، حيث هُزم أرسنال على أرضه ووسط جماهيره بهدفين مقابل هدف عن طريق كل من دايشي كامادا الذي أحرز هدفين في الدقيقة 55 و64، بينما أحرز هدف أرسنال الوحيد أوباميانج في الشوط الأول في الدقائق الأخيرة منه.

جماهير أرسنال تطالب برحيل إيمري بعد الهزيمة أمام فرانكفورت

سقط نادي أرسنال الإنجليزي مجدداً، أمام ضيفه فريق إينتراخت فرانكفورت الألماني بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الإمارات، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وتقدم أرسنال عن طريق مهاجمه الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

ونجح فريق إينتراخت فرانكفورت في قلب الطاولة خلال أحداث الشوط الثاني، عن طريق لاعبه الياباني دايتشي كامادا صاحب الـ23 عاماً، بعدما نجح في إحراز هدفين في الدقائق 55 و64 من زمن المباراة، ليمنح الفريق الألماني فوزاً مهما في البطولة.

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