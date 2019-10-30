يحدث اليوم.. ليفربول يواجه أرسنال وريال مدريد أمام ليجانيس

تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم الأربعاء 30 أكتوبر، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

اجتماع قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية

عقد قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية الاجتماع الأول لفريق الخبراء المعني بتقييم وتحديث خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، الذي يستمر يومين، وذلك تنفيذاً للقرار رقم 480 الصادر عن الدورة (50) لمجلس وزراء الإعلام العرب التي عقدت بالقاهرة بتاريخ 17 يوليو الماضي بشأن "متابعة خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج".

افتتاح أعمال المؤتمر العربي 33 لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات

يفتتح الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب بمقر الأمانة العامة للمجلس بتونس، أعمال المؤتمر العربي الثالث والثلاثين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات.

مفتي الجمهورية يشارك في أعمال مؤتمر في فينيسيا

يشارك فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية في أعمال مؤتمر "دور الدين والإعلام والسياسات في مناهضة خطاب الكراهية وتعزيز التعايش السلمي" الذي يعقد في العاصمة النمساوية فيينا.

اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والسياسية بالبرلمان

تجتمع لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي العربي بالبرلمان لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في بعض الدول العربية ومستجدات العمل العربي المشترك وعدد من مشاريع القوانين الاسترشادية في تيسير التبادل التجاري والنقل في العالم وعدد من الرؤى البرلمانية في المجال الاقتصادي ومنها رؤية برلمانية بشأن الربط الكهربائي بين الدول العربية ورؤية لتفعيل السوق العربية المشتركة.

بدء الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية

فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية وسحب وتقديم الاستمارات للعام الجامعي الحالي 2019 - 2020 في جامعتي القاهرة والإسكندرية.

ورش عمل في المركز المصري للدراسات الاقتصادية

يعقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية ورشتي العمل العاشرة والحادية عشرة استكمالا لسلسلة ورش العمل التي تعقد بعنوان: "أجندة بحثية تفصيلية لدعم الجهد الحكومي للتحول الرقمي للاقتصاد المصري" حول بحث ودراسة الحالة المصرية للقطاعات الإنتاجية والخدمية والقطاع المصرفية والمؤسسات المالية غير المصرفية، وذلك بمقر المركز الساعة الثالثة عصرا.

العرض المسرحي "اهتزاز" في مركز الهناجر للفنون

يفتتح مركز الهناجر للفنون التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال العرض المسرحي "اهتزاز" وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء، بمسرح المركز في ساحة دار الأوبرا المصرية تحت إشراف الفنان محمد دسوقي مدير عام المركز.

اللواء عبدالحميد خليفة في ضيافة جامعة سوهاج

تستضيف جامعة سوهاج اللواء صاعقة دكتور عبدالحميد خليفة عبدالرحيم إسماعيل في حوار مفتوح عن عبقرية الجيش المصري عبر العصور في الذود عن الوطن وهزيمة المعتدين، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا بقاعة المؤتمرات بالمقر القديم للجامعة.

عرض "حكاية من زمن جميل.. مشوار تحية كاريوكا" في مركز الثقافة السينمائية

يعرض مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي فيلمي "حكاية من زمن جميل.. مشوار تحية كاريوكا"، في تمام الساعة السادسة مساء بمقر مركز الثقافة السينمائية بشارع شريف بوسط البلد وذلك تحت إشراف الناقد مجدي الشحري مدير عام مركز الثقافة السينمائية.

حفل توقيع ديوان شعر "يمكن تحن السما"

تقيم دار هن للنشر والتوزيع حفل توقيع ديوان شعر "يمكن تحن السما" الصادر عن دار النسيم لعام 2016 للشاعر محمد الكاشف، يقدم الناقد عمر شهريار قراءة لقصائد الديوان، ويدير اللقاء رجائي موسى، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء.

عرض "الأيام دول" بعين الصيرة

يعرض مركز أحمد عبدالله رزه بعين الصيرة في تمام الساعة السابعة مساء العرض المسرحي "الأيام دول" الذي يُقدمه فريق "مسرح التحدي والإرادة المكفوفين وضعاف البصر".

قطاع الفنون التشكيلية ينظم معرض "أفريقيا في القلب"

ينظم قطاع الفنون التشكيلية التابع لوزارة الثقافة المعرض الجماعي (أفريقيا في القلب)، في تمام الساعة السابعة مساءً بمركز كرمة بن هانئ الثقافي، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 9 ديسمبر المقبل.

حفل "الأطلال" بساقية عبدالمنعم الصاوي

تستضيف قاعة النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي بالزمالك؛ حفل موسيقى عربية بعنوان "الأطلال" وذلك في تمام الساعة السابعة مساء.

جينيراسيون فوت يواجه وايزاي في الكنفدرالية

تقام مباراة كرة القدم بين فريقي جينيراسيون فوت وايزاي في إطار دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية في تمام الساعة السادسة مساء.

بروسيا دورتموند أمام ومونشنجلادباخ في كأس ألمانيا

تقام مباراة كرة القدم بين فريقي بروسيا دورتموند ومونشنجلادباخ في إطار بطولة كأس ألمانيا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء.

ريال مدريد يقابل ديبورتيفو ليجانيس في الليجا

تقام مباراة كرة القدم بين فريقي ريال مدريد وديبورتيفو ليجانيس في إطار الأسبوع الحادي عشر من بطولة الدوري الإسباني في تمام الساعة العاشرة والربع مساء.

يوفنتوس أمام جنوى في بطولة الدوري الإيطالي

تقام مباراة كرة القدم بين فريقي يوفنتوس وجنوى في إطار الأسبوع العاشر من بطولة الدوري الإيطالي، في تمام الساعة العاشرة مساء.

ليفربول وأرسنال في كأس كاراباو

تقام مباراة كرة القدم بين فريقي ليفربول وأرسنال في إطار دور الـ16 من بطولة كأس كاراباو، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.