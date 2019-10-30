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أحدث الأخبار

بدء الترشح لانتخابات اتحاد الطلاب بالجامعات للعام الدراسي 2019 - 2020

بدء الترشح لانتخابات اتحاد الطلاب بالجامعات للعام الدراسي 2019 - 2020

مدبولي يشارك في الاحتفال بيوم الأمن الغذائي والتغذية الأفريقي

مدبولي يشارك في الاحتفال بيوم الأمن الغذائي والتغذية الأفريقي

تعاون مشترك بين جامعتي أسيوط وأسلسكا الفرنسية

تعاون مشترك بين جامعتي أسيوط وأسلسكا الفرنسية

يحدث اليوم.. ليفربول يواجه أرسنال وريال مدريد أمام ليجانيس

يحدث اليوم.. ليفربول يواجه أرسنال وريال مدريد أمام ليجانيس

"الشيطان" أكثرها سُمية.. البحر الأحمر بيئة للأسماك الخطرة

"الشيطان" أكثرها سُمية.. البحر الأحمر بيئة للأسماك الخطرة

عاجل.. إصابة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال بعد محاولتها طعن شرطي

عاجل.. إصابة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال بعد محاولتها طعن شرطي

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"الحريري أب وابن".. 8 حكومات لبنانية بين الاغتيال والاستقالة

"الحريري أب وابن".. 8 حكومات لبنانية بين الاغتيال والاستقالة

5 أشياء يجب تأمينها حتى لا تخترق سيارتك

5 أشياء يجب تأمينها حتى لا تخترق سيارتك

فيديو.. تسريب صوتي بين أردوغان ونجله يكشف تدخلهم في شؤون القضاء

فيديو.. تسريب صوتي بين أردوغان ونجله يكشف تدخلهم في شؤون القضاء

8 معلومات عن الزراعة الصحية الآمنة في صحراء مصر الغربية

8 معلومات عن الزراعة الصحية الآمنة في صحراء مصر الغربية

من شهود العيان والنيابة.. لماذا عزف ركاب "قطار طنطا" عن مساعدة الشابين؟

من شهود العيان والنيابة.. لماذا عزف ركاب "قطار طنطا" عن مساعدة الشابين؟

طقس 72 ساعة مقبلة.. معتدل لآخر الأسبوع وشبورة كثيفة صباحا

طقس 72 ساعة مقبلة.. معتدل لآخر الأسبوع وشبورة كثيفة صباحا

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