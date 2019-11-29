قال الكاتب الصحفي والناقد الفني جمال فياض إنه أجرى اتصالًا بالفنان عاصي الحلاني ليهنئه بمناسبة عيد ميلاده الـ49 ليفاجئه الحلاني بقوله إنه في المستشفى، إلا أن فياض لم يصدق حتى أرسل له الحلاني صورة له من داخل المستشفى.

وحكى فياض الواقعة عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلًا: "اتصلت لتهنئته بعيد ميلاده، فقال إنه في المستشفى، قلت أنت تمزح، فأرسل لي هذه الصورة! معقول؟ الذي يُطمئن أنها هذه المرة عملية جراحية لنزع ما زرعه الطبيب في الساعد والكتف، من أسياخ معدنية إثر الحادث الأخير! الحمد لله على السلامة كمان مرة للفارس النبيل عاصي الحلاني.. وكل عام وأنت بألف خير".

ورد عليه الحلاني في تغريدة قائلًا: "صحيح الخبر حظي إن أكون يوم مولدي في المسشفى لإجراء عملية جراحية لنزع أسياخ المعدنية من يدي والكتف، أشكر كل المحبين الطيبين على جميع رسائل المعايدة ولكم في قلبي كل الحب والاحترام".

وتابع: "أتمنى أن أكون دائماً على قدر محبتكم، راجياً من الله أن يديم السعادة عليكم وعلى أهلكم وفي بيوتكم".