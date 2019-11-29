تستعد النجمة العالمية ناتالي إيمانويل لحضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بعد أن زارت منطقة الأهرامات، صباح أمس، رفقة الفنان محمد كريم، حسب ما نشره الأخير عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكشفت النجمة العالمية الإنجليزية عن مجموعة من الصور لها، خلال رحلتها فى مدينة الجونة المصرية، وذلك على هامش حضورها فعاليات الدورة الـ 41 من المهرجان.

وترصد "الوطن" فيما يلي معلومات عن ناتالي إيمانويل:

- ولدت في 2 مارس 1989.

- نشأت في إنجلترا وتربت رفقة أهلها.

- بدأت إيمانويل حياتها المهنية التمثيلية على خشبة المسرح في أواخر التسعينيات.

- أول أعمالها كان مسلسل "الأسد الملك".

- عام 2013 كانت من ضمن أكثر 100 فتاة جاذبية حول العالم، بحسب مجلة FHM.

- أبرز أعمالها في المسلسلات كان دورها في مسلسل "Game Of Thrones" لعبة العروش، من خلال شخصية "ميساندي".

- كما اشتهرت في السينما بعد مشاركتها في سلسلة الأفلام الشهيرة "Fast and Furious" الجزء السابع، الذى طرح 2015، من خلال شخصية "رامزي".

- تعد حاليًا في سن الـ30، ويتابعها على مواقع التواصل عدد كبير من جمهورها جميع أنحاء العالم.