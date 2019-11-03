مروان خوري: سيد درويش وبليغ حمدي ومحمد عبدالوهاب أهرامات مصر

يقدم مروان خوري خلال حفله بمهرجان الموسيقى العربية، احتفالا خاصا بأغاني محمد عبدالوهاب، بالإضافة إلى بليغ حمدي.

وقال مروان، خلال حفله: "أعتبر أن مصر بها ثلاثة أهرامات فنية، وهم سيد درويش وبليغ حمدي ومحمد عبدالوهاب، وهذه وجهة نظري مع الاحترام للكل".