يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الجمعة 29-11-2019 طقس دافئ على الأنحاء كافة نهارا بارد ليلا كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، تكون كثيفة على بعض المناطق والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

أما حالة البحر المتوسط، فمن المتوقع أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 16 24

شبين الكوم 15 24

طنطا 15 23

دمنهور 14 23

الإسكندرية 14 23

بلطيم 14 24

مطروح 13 22

السلوم 12 22

سيوة 09 21

بورسعيد 15 22

دمياط 15 22

الزقازيق 15 25

الاسماعيلية 15 25

السويس 15 25

العريش 14 22

رفح 14 22

رأس سدر 13 26

نخل 09 21

نويبع 19 25

طابا 18 23

كاترين 06 17

الطور 18 26

شرم الشيخ 20 27

الغردقة 14 27

مرسى علم 17 28

الفيوم 15 24

بنى سويف 15 24

المنيا 13 24

أسيوط 11 25

سوهاج 13 25

قنا 12 26

الأقصر 12 26

أسوان 12 26

أبوسمبل 12 27

الوادى الجديد 09 27

شلاتين 17 28

ابو رماد 16 27

حلايب 20 26

رأس حدربة 20 25

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 24 33

المدينة 19 30

الرياض 16 27

المنامة 20 26

أبوظبى 20 28

الدوحة 20 27

الكويت 14 26

دمشق 05 18

بيروت 15 22

عمان 07 19

القدس 10 18

غزة 14 22

بغداد 11 23

مسقط 20 27

صنعاء 05 22

الخرطوم 20 34

طرابلس 13 22

تونس 13 22

الجزائر 10 19

الرباط 10 21

نواكشوط 18 28