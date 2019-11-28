الفرصة مهيأة لسقوط أمطار.. توقعات الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

تستعرض "الوطن" توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، حيث يسود الجمعة طقس دافئ على الأنحاء كافة نهارا، بارد ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتكون كثيفة على بعض المناطق، والرياح معتدلة.

ويسود السبت طقس دافئ على الأنحاء كافة نهارا بارد ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، حتى شمال الصعيد والرياح معتدلة.

ويسود الدفئ طقس الأحد على جميع الأنحاء نهارا بارد ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وتمتد لبعض مناطق شمال الدلتا، وتكون الرياح معتدلة.

وجاءت درجات الحرارة كالتالي:

طقس الجمعة 29 نوفمبر

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 13.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 14.

طقس السبت 30 نوفمبر

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 13.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 14.

طقس الأحد 1 ديسمبر

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 13.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14.