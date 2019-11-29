وقع حادث مؤسف، أمس الخميس، بمنطقة العامرية غرب مدينة الإسكندرية، راح على إثره ضحايا وتسبب في إصابات لآخرين، وذلك عقب اصطدام أتوبيس ينقل طلاب من مدرسة البالونات.

وتستعرض "الوطن" القصة الكاملة للحادث فس السطور التالية:

اصطدام سيارة ملاكي بأتوبيس مدرسة

وقع حادث تصادم بين أتوبيس مدرسة خاصة وسيارة ملاكي، مساء أمس الخميس، أمام قرية أحمد عرابي بطريق "الإسكندرية- القاهرة" الصحراوي.

إبلاغ الشرطة بالحادث والإسعاف تقوم بدورها

وتلقى قسم شرطة ثانِ العامرية، بلاغا يفيد وقوع الحادث أمام قرية أحمد عرابي بطريق الإسكندرية الصحراوي، وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات إدارة المرور رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

رئيس حي العامرية يتحدث عن الحادث

وقال المهندس مدحت عبد الفضيل، رئيس حي العامرية ثانِ، إن أتوبيس تابع لمدرسة خاصة، مقرها الكيلو 21، اصطدم بسيارة ملاكي أثناء الدوران للاتجاه الآخر بالطريق المشار إليه.

أسماء ضحايا حادث أتوبيس مدرسة الإسكندرية

وضمت قائمة الوفيات 3 تلميذات هُن شذا محمد حسين، 9 سنوات، وجودي محمد حسين، 8 سنوات، وراندا عماد منصور، 8 سنوات، ونُقلت الجثث الثلاث لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى العامرية العام.

وأُصيب 8 تلاميذ آخرين ما بين جروح وكدمات، وهم أروى محمد حسين عوض، 11 عاما، وسلمان ضيف سالم، 12 عاما، ومصطفى عبداللطيف محمد سالم، 7 سنوات، وعبدالرحمن ضيف سالم، 11 عاما، وريان حسن إبراهيم، 9 سنوات، وأحمد سعد عبدالتواب، 6 سنوات، وعلي سليم يوسف سالم، 8 سنوات.

إصابة شخصين من العراق بسبب الحادث

فيما أصيب شخصين آخرين من العراق، من مستقلي السيارة الملاكي، وهما أحمد لطيف ياسر خليفة، 37 عاما، وحنان غالب عيد، 32 عاما.

النيابة تحقق في الحادث

تحرر محضر بقسم شرطة ثانِ العامرية بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.