عاجل.. الأمم المتحدة تطالب السلطات العراقية بضرورة ضبط النفس

طالبت الأمم المتحدة السلطات العراقية بضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وحماية المتظاهرين، كما طالبت الأمم المتحدة بالتحقيق العاجل والفوري بجميع أعمال العنف.

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء تقارير عن استمرار استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، وذلك حسبما أفادت قناة "الحدث"، في نبأ عاجل لها.

وحثت الأمم المتحدة جميع الجهات الفاعلة للدخول في حوار سلمي، كما حثت السلطات العراقية على الالتزام بحماية المنشآت والموظفين الدبلوماسيين.

ويشهد العراق منذ الأول من شهر أكتوبر أكبر موجة احتجاجات شعبية منذ سقوط نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين عام 2003، ولقي أكثر من 300 محتج مصرعهم حتى الآن، بالإضافة إلى آلاف الجرحى والمصابين.