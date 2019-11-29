تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم الجمعة 29 نوفمبر، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

- تختتم في الثامنة مساء غد، فعاليات الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

- يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التاسعة مساء، النجم الساحلي، على ستاد رادس، وذلك في إطار افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

- ينظم المركز الدولي للفنون، في الثامنة مساء غد، حفلا بقصر المانسترلى بالمنيل، يشارك فيه الفنان حسام شحاتة وعازف البيانو البريطانى ديفيد هيلز ويقدمان ريسيتال الفيولينة والبيانو.

- تتوجه قافلة طبية مجانية من المجلس المصري ﻷطباء من أجل السلام إلى مستشفى نويبع المركزي؛ لتوقيع الكشف والفحص الطبي وصرف العلاج اللازم لجميع المرضى مع إجراء العمليات الجراحية اللازمة.

- يلتقي فريقا المقاولون العرب والجونة، في الخامسة مساء، على ستاد المقاولون العرب، في إطار الدوري المصري لكرة القدم.

- يلتقي فريقا شبيبة القبائل الجزائري وفيتا كلوب الكونغولي، في السادسة مساء، والهلال السوداني وبلاتينوم الزيمبابوي، في التاسعة مساء، في إطار دوري أبطال أفريقيا .