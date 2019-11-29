التقت النائبة إيفلين متى بمستأجري المزارع السمكية لطرح ومناقشة مشاكلهم والمتمثلة في زيادة القيمة الإيجارية للمزارع السمكية من 300 إلى 7300 ثم خفضها إلى 3200 جنيه، فضلا عن تراكم الديون على الصيادين مما ترتب عليه زيادة شهرية عليهم و توقيع غرامة تأخير وتراكم سنوات طويلة من عدم السداد.

وأكد المتضررون تعرض المزارع السمكية للخسارة حيث أن ناتج دورة تربية قد يكون مجزي، لتأتي الدورة التالية وتنهي ما أثمرت عنه الدورة السابقة، وذلك لنفوق الأسماك تلوث المياه وعدم تقليب قاع البحيرة من ناحية كوبري البغدادي، مما ترتب عليه دخول الرواسب لبحيرة مثلث الديبة، مما أدى إلى زيادة تلوث المياه أو انقطاع الجسور بسبب الرياح و زيادة المياه في البحيرة .

ووعدت النائبة بالتواصل مع المسؤولين لبحث إمكانية حل وتسوية مشاكل الصيادين.