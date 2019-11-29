لقى عامل بناء مصرعه إثر سقوطه من أعلى سقالة خشبية من الطابق السابع أثناء عمله في عمارة تحت الإنشاء بدائرة مركز أخميم بسوهاج، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي، وأخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد ورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، بوصول "عبدالرحمن. م. ح" 18 عاما عامل بناء ويقيم دائرة المركز "جثة هامدة" ادعاء سقوط من علو، أنتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز وبسؤال نجل عمه "عبد الله. ا. ح" 19 عاما عامل بناء ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء عمله رفقة المذكور بعقار "تحت الإنشاء" بناحية العزبة والعرب ملك "محمود. ا. ح" ويقيم بذات الناحية اختل توازنه وسقط من أعلى سقالة خشبية بالطابق السابع مما نتج عنه وفاته ونفى الشبهة الجنائية.

حرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، كلفت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وانتخاب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي، لبيان سبب الوفاة.