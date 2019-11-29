ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على 10 عاطلين بينهم مسجل خطر يدعى "الدكش" بحوزتهم أسلحه نارية بدون ترخيص، بقصد البلطجة، عبارة عن 4 قطع سلاح ألى و6 خرطوش، وكمية من الذخيرة، وأحيل المتهمين للنيابة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء هشام سليم مدير مباحث القليوبية إخطارا من العميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية، يفيد قيام حملة أمنية استهدفت مدن قليوب وطوخ وبنها والخانكة لضبط البلطجية وحاملي السلاح الناري بدون ترخيص ولترويع الأمنين.

أسفرت الحملة عن ضبط 10 عاطلين بينهم المدعو "م.ح.د - 36 عاما" وشهرته "الدكش" أشهر مسجل خطر بمنطقة قليوب الهارب من السجن المؤبد في قضية سرقة بالإكراه، وبحوزته بندقية ألية وكمية الذخيرة، وضبط بحوزة باقي المتهمين أسلحة نارية عبارة عن 3 سلاح ألى و6 خرطوش وكمية من الذخيرة.

جرى التحفظ على المضبوطات واحيلوا للنيابة، فأمرت بحبس المتهمين وإرسال السلاح والذخيرة إلى المعمل الجنائي.