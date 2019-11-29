كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم، تفاصيل واقعة اختفاء الطالبة بسنت الجمل، بعد تداول قصتها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي.

وتبين من التحريات أن الفتاة متزوجة وكانت تقيم بصحبة زوجها في شقة بالقاهرة، حيث جرى إعادتها إلى أسرتها.

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وكان مأمور قسم شرطة المرج تلقى بلاغا من أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم- بغياب ابنته طالبة بجامعة حلوان، ولم يتهم أو يشتبه في أحد جنائياً، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

أسفرت التحريات أن المتغيبة متزوجة من أحد الأشخاص بتاريخ 30 أكتوبر الماضي، وجرى ضبطهما، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.