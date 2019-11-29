أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق المسابقة الثقافية لطلاب الجامعات والمعاهد الفنية للعام الأكاديمي 2019/2020 والتي تأتي بالتعاون مع وزارة البيئة.

وأشار "عبدالغفار"، في بيان صادر عنه، إلى قيام الإدارة العامة للدراسات والبحوث الثقافية التابعة للإدارة المركزية للتعاون الثقافي، بتطوير كلي للمسابقة الثقافية التي تطرحها الإدارة كل عام، حيث شمل التطوير تغيير موضوعات المسابقة لتتماشى مع رؤية مصر 2030، والتزام مصر بأهداف التنمية المستدامة، من خلال طرح موضوعات متعلقة بالبيئة كمساهمة من وزارة التعليم العالي في تنمية الوعي البيئي لدى طلاب الجامعات والمعاهد الفنية المصرية.

وشملت الموضوعات التي تناولتها المسابقة، بحسب البيان، مشكلات البيئة وكيفية الحفاظ عليها فتناول الموضوع الأول (ظاهرة الاحتباس الحراري وأثرها على الدول والمجتمعات)، بينما تناول الموضوع الثاني (الاتفاقيات البيئية الدولية)، والموضوع الثالث (التصحر وتدهور الأراضي)، وأما الموضوع الرابع تناول (التنوع البيولوجي في مصر).

كما شمل التطوير أيضاً طريقة التقدم للمسابقة، حيث قامت الإدارة تيسيراً على الطلاب بإمكانية إرسال البحوث المشاركة من خلال الرابط الإلكتروني التالي:https://www.mohe-casm.edu.eg/cdcc/competitions/competitions_details.jsp

وأشار الوزير، إلى أن المسابقة تُطرح لأول مرة بالتعاون مع وزارة البيئة، وتم الاتفاق على مضاعفة الجوائز المالية المخصصة للطلاب الفائزين بمساهمة من وزارة البيئة، بالإضافة إلى المكافأة المخصصة من وزارة التعليم العالي، علماً بأن آخر موعد لتلقي الأبحاث هو الأول من أبريل عام 2020.