تحدثت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس، مؤكدة أن الطقس مستقر تماما ودافئ على أغلب أنحاء الجمهورية أثناء النهار ولكن يكون دافئ ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

ولفتت شاكر لوجود فارق كبير بين درجات الحرارة أثناء فترات الليل وفترات النهار، ويصل لـ12 درجة، مناشدة المواطنين ممن يخرجون في ساعات الليل المتأخرة وفي الصباح الباكر اصطحاب جاكيت ثقيل، تجنبا للإصابة بنزلات البرد.

وأضافت شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس سلامة ببرنامج "صباح البلد"، على شاشة "صدى البلد"، أن الشبورة المائية موجودة في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والصحراوية، والقريبة من المسطحات المائية، وتحديدا على شمال البلاد، سواء الدلتا أو القاهرة أو الوجه البحري، ومدن السويس وبورسعيد والإسماعيلية، مناشدة المواطنين بضرورة القيادة بهدوء على الطرق.

واستكملت شاكر أن الرياح معتدلة بأنحاء الجمهورية، وحالة البحرين الأحمر والمتوسط مهيأين لكافة أعمال الصيد والملاحة، والطقس سيكون مستقر اليوم والغد.

ولفتت شاكر إلى أن كلما زادت حالة استقرار الطقس كلما زادت كثافة الشبورة، خصوصا مع هدوء سرعات الرياح، مؤكدة على قرب توديع فصل الخريف واستقبال فصل الشتاء.

وتابعت شاكر أن يوم الأحد القادم، سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وبعض مناطق من شمال الدلتا، ولكن اليوم وغدا لن تكون هناك أي فرص لسقوط الأمطار.