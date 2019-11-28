توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الجمعة، طقس دافئ على جميع الأنحاء نهارا بارد ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتكون كثيفة على بعض المناطق، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقع خبراء الأرصاد أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

من جانبه، حذر الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، السائقين من الشبورة الكثيفة خلال اليومين المقبلين، والتي تمتد إلى مدن الصعيد، مشيرًا إلى أنّ استقرار الأحوال الجوية وهدوء الرياح زاد من كثافة الظاهرة الجوية.

وتوقع شاهين خلال تصريحات صحفية اليوم، استمرار استقرار الأحوال الجوية، ودرجات الحرارة حتى السبت المقبل، نتيجة كتلة هوائية تتعرض لها البلاد، والتي أدت إلى انخفاض الحرارة منذ أمس لتعود إلى معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر العظمى والصغرى، فهي كما يلي.

القاهرة 16 24

الإسكندرية 14 23

مطروح 13 22

سيوة 09 21

بورسعيد 15 22

العريش 14 22

رفح 14 22

كاترين 06 17

شرم الشيخ 20 27

الغردقة 14 27

مرسى علم 17 28

أسيوط 11 25

سوهاج 13 25

قنا 12 26

الأقصر 12 26

أسوان 12 26

الوادي الجديد 09 27

شلاتين 17 28

أبورماد 16 27

حلايب 20 26