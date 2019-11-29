قبرص تنتقد الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق بشأن الحدود البحرية

انتقدت وزارة الخارجية القبرصية، اليوم، الاتفاق الذي تم بين تركيا ورئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق في ليبيا فايز السراج، لتحديد الحدود البحرية بين البلدين، واعتبرته انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والذي يتجاهل الحقوق القانونية لدول شرق البحر المتوسط ​​الأخرى.

وقالت الوزارة، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، إن مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق ليس لها أي صلاحية قانونية ولا يمكنها تقويض حقوق قبرص أو الدول الساحلية الأخرى، مشيرة إلى أن قيام تركيا بتشويه القانون الدولي لا يمنحها أي حقوق قانونية، ويثبت أن أنقرة تتبنى وجهات نظر منفردة.

ووقعت حكومة الوفاق بطرابلس وتركيا، أول أمس الأربعاء، اتفاقيتين إحداهما حول التعاون الأمني وأخرى في المجال البحري، خلال لقاء جمع رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق فايز السراج، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مدينة إسطنبول.