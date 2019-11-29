ارتفعت حصيلة ضحايا الحصبة في ساموا، اليوم، إلى 42 قتيلا أغلبهم من الأطفال دون الرابعة من العمر.

وذكرت شبكة "يورو نيوز"، أن عددا من الدول يرسلون فرق ومساعدات طبية إلى ساموا لمحاربة انتشار وباء الحصبة، حيث أعلنت ساموا حالة الطوارئ خلال الشهر الجاري.

وأضافت الشبكة أن ساموا شهدت انخفاضا حادا في الجرعات المناعية على مدار السنوات الأخيرة، ما جعلها عرضة لتفشي وباء الحصبة بها، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية أفادت بأن جرعات اللقاح ضد الحصبة في ساموا تغطي 31% فقط من إجمالي مساحتها.

كانت وزارة الصحة قد أعلنت إصابة 3.149 حالة بالحصبة، حيث أصيب 213 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية فقط، بينها 20 طفلا في حالة حرجة وثلاثة نساء حوامل.

وأعلنت نيوزيلندا أنها أرسلت مساعدات وفرق طبية، من بينها فرق مساعدة الطوارئ الطبية، ومتخصصين في العناية المركزة.

يذكر أن ساموا هي جزيرة تقع في المحيط الهادئ ويجاورها هاواي ونيوزيلندا ويبلغ تعدادها السكاني 200 ألف نسمة.