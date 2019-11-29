خطيب "الأزهر": تطبيق الأخلاق الفاضلة كفيل بتحقيق استقرار المجتمعات

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في جولة مفاجئة .. محافظ الغربية يزور مستشفى قطور المركزي

في جولة مفاجئة .. محافظ الغربية يزور مستشفى قطور المركزي

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