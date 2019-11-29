قالت الشرطة البريطانية، إن شخصا تعرض لإطلاق نار عند جسر لندن، وقامت بإغلاق موقع إطلاق النار عند الجسر، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وأفادت مصادر في الشرطة البريطانية، بأنها أطلقت الرصاص على شخص حاول الاعتداء على المارة بسكين، فقتلته بالحال.