أعلن قائد شرطة محافظة ذي قار، محمد زيدان القريشي، اليوم، استقالته من منصبه.

وقالت قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن قائد شرطة ذي قار محمد زيدان القريشي "أبو الوليد"، قرر الاستقالة من منصبه لأسباب خاصة.

وكان محافظ ذي قار عادل الدخيلي، أعلن أمس الخميس، استقالته من منصبه، فيما جدد المطالبة بإجراء تحقيق فوري شامل وموسع لكشف كل التفاصيل التي رافقت أحداث المحافظة من سقوط عدد من الضحايا في صفوف المتظاهرين.

كان رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، أعلن في وقت سابق اليوم، عزمه تقديم طلب "استقالته" إلى مجلس النواب، وذلك بعد ساعات على دعوة المرجعية الشيعية العليا في البلاد إلى سحب الثقة من الحكومة.

ونقل بيان رسمي عن رئيس الوزراء قوله "سأرفع الى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته".

وعلى الفور، هتف متظاهرون يتواجدون في ساحة التحرير بوسط بغداد، معبرين عن فرحهم بهذه الخطوة التي تأتي في إطار مطالبهم بـ"إسقاط الحكومة" وتغيير القادة السياسيين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

مقتل خمسة متظاهرين في الناصرية جنوب العراق

ميدانيا، قتل خمسة متظاهرين آخرين بالرصاص الحي وأصيب عشرات بجروح، اليوم، في مدينة الناصرية جنوب العراق، خلال مواجهات دامية بين المحتجين وقوات الأمن، بحسب ما أفادت مصادر طبية.

كان مدير شرطة المدينة الجنوبية أعلن في وقت سابق، اليوم، استقالته غداة استقالة المحافظ وإقالة القائد العسكري المكلف بإدارة خلية الأزمة، عقب أعمال الفوضى الدامية في المدينة التابعة لمحافظة ذي قار التي تضم آثارا تاريخية، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".

كانت وكالة "رويترز" للأنباء، أشارت في إحصاء بناء على مصادر من الشرطة ومصادر طبية، أن عدد قتلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية والمستمرة منذ أكتوبر الماضي بلغ 408 قتلى على الأقل، معظمهم من المتظاهرين العزل.